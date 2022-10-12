На пенсії виділили понад 25% від цих грошей. Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, повідомляє 24 канал.

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Чи зростуть пенсії у 2023 році

Загалом в бюджет на 2023 рік заклали 223 мільйони гривень на виплату пенсій. Підвищення соціальних стандартів на наступний рік складе 5,4%. За словами Музиченка, це, звичайно, дуже мало, однак саме стільки наша держава наразі може собі дозволити.

Бюджет на наступний рік формується в тій ситуації, яку ми розуміємо. Якщо будуть зміни на фронті, у військовому плані, в соціально-економічному плані, то, звичайно, в пріоритет ми закладемо подальше зростання доходів населення,

– додав заступник міністра.

Він зауважив, що підвищення пенсій у 2022 році запланували ще у 2021. Воно відбувається у два етапи:

з 1 жовтня,

з 1 грудня 2022 року.

Першочергово в бюджет на 2023 рік заклали фінансування армії. Однак, за словами Музиченка, при першій нагоді, яка з'явиться в разі успіхів на фронті, можливе підвищення соцвиплат.

"На жаль, на наступний рік ми говоримо про те, що це буде бюджет, який передбачає повноцінне і в першу чергу фінансування армії, безпеки та оборони – це пріоритет номер один. Але пріоритет номер два це все-таки соціальні виплати", – підсумував урядовець.

Зверніть увагу! Відтепер субсидії та пільги виплачуватиме Пенсійний фонд. Міністерство соціальної політики виділило понад 630 мільйонів гривень, які спрямують на відповідні компенсації для громадян України.