Як з'ясувалося, є певні ситуації, які можуть негативно вплинути на виплату пенсіонерові коштів від держави. Він може позбутися не лише надбавок, а й пенсії за вислугу років. Що може стати причиною цього – читайте далі.

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За що можуть зняти надбавки до пенсії

Вони не передбачені для пенсіонерів, які працевлаштовані. Задля запобігання проблем особі, яка досягнула пенсійного віку, необхідно буде звернутися упродовж 10 днів до Пенсійного фонду. Мовиться про ті випадки, якщо вона нещодавно влаштувалася на роботу.

Слід розуміти, що працевлаштування впливає на можливість отримувати різноманітні доплати. Наприклад, наявність роботи позбавляє права на доплати, пов'язані зі збільшенням прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність. Також не варто розраховувати на надбавки за утримання дитини віком до 18 років. Крім того, не передбачені додаткові кошти за вислугу років.

Що буде, якщо не повідомити Пенсійний фонд

Якщо ви отримуватимете переплату – ті самі надбавки, не передбачені вам – кошти стягнуться назад. Їх повернуть або на підставі рішень Пенсійного фонду вашого регіону, або вже у судовому порядку. Зауважимо, що сама процедура стягнення прописана у статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Увага! Необов'язково звертатися до Пенсійного фонду в офлайн-режимі. Можна надати інформацію про своє працевлаштування онлайн.

Що для цього потрібно зробити:

увійти на вебпортал Пенсійного фонду України, скориставшись кваліфікованим електронним підписом (КЕП), "Дія. Підпис" або ID-банкінгом;

у лівому бічному меню слід обрати пункт "Пенсіонерам" – "Заява на перерахунок пенсії";

після цього заповніть поля заяви, а також прикріпіть скан-копії необхідних документів;

підпишіть вашу заяву за допомогою КЕП, а також натисніть "Відправити" до ПФУ.

Якщо ви звільнилися з роботи, то з допомогою цього ж ресурсу можна буде також повідомити і про це.

Нагадаємо, що відтепер субсидії та пільги виплачуватиме Пенсійний фонд. Йому Міністерство соціальної політики виділило понад 630 мільйонів гривень, спрямованих на відповідні компенсації для громадян України.

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