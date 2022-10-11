Как выяснилось, есть определенные ситуации, которые могут негативно отразиться на выплате пенсионеру средств от государства. Он может лишиться не только надбавок, но и пенсии за выслугу лет. Что может стать причиной этого – читайте дальше.

Читайте также Пенсионный фонд направил на выплаты в октябре 14,4 миллиарда

За что могут снять надбавки к пенсии

Они не предусмотрены для трудоустроенных пенсионеров. Для предотвращения проблем лицу, достигшему пенсионного возраста, необходимо будет обратиться в течение 10 дней в Пенсионный фонд. Речь идет о тех случаях, если она недавно устроилась на работу.

Следует понимать, что трудоустройство оказывает влияние на возможность получать разнообразные доплаты. Например, наличие работы лишает права на доплаты, связанные с увеличением прожиточного минимума для потерявших трудоспособность. Также не стоит рассчитывать на надбавки за содержание ребенка до 18 лет. Кроме того, не предусмотрены дополнительные средства за выслугу лет.

Что будет, если не сообщить Пенсионному фонду

Если вы будете получать переплату – те же надбавки, не предусмотренные вам – средства изымут обратно. Их вернут либо на основании решений Пенсионного фонда вашего региона, либо уже в судебном порядке. Заметим, что сама процедура взыскания прописана в статье 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Внимание! Необязательно обращаться в Пенсионный фонд в офлайн-режиме. Можно предоставить информацию о своем трудоустройстве онлайн.

Что для этого нужно сделать:

войти на вебпортал Пенсионного фонда Украины, воспользовавшись квалифицированной электронной подписью (КЭП), "Действие. Подпись" или ID-банкингом;

в левом боковом меню следует выбрать пункт "Пенсионерам" – "Заявление на перерасчет пенсии";

затем заполните поля заявления, а также прикрепите скан-копии необходимых документов;

подпишите ваше заявление с помощью КЭП, а также нажмите "Отправить" в ПФУ.

Если вы уволились с работы, то с помощью этого же ресурса можно также сообщить и об этом.

Напомним, что отныне субсидии и льготы будет выплачиваться Пенсионным фондом. Ему Министерство социальной политики выделило более 630 миллионов гривен, направленных на компенсации для граждан Украины.

Достойно внимания – чего ожидать от бюджета на 2023 год: смотрите видео