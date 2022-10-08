Еще в этом году пенсионеров ожидает повышение минимальной пенсии. С 1 декабря прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырастет с 2027 гривен до 2093 гривен. Это и есть минимальный размер пенсии. В 2023 году его планируют оставить на таком же уровне без просмотров.