ПФУ направил на пенсионные выплаты в октябре 14,4 миллиарда
По сообщению АО "Укрпочта", на 5 октября доставлено 32,6% профинансированных сумм. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
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На 06 октября на пенсионные выплаты направлено 14,4 миллиарда гривен, в том числе 4 миллиарда гривен – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 10,4 миллиарда гривен – через уполномоченные банки. Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм,
– говорится в сообщении.
Также в учреждении сообщили, что в октябре предоставлено 159 000 пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы ПФУ, в том числе 06 октября – 40 тысяч.
Какой будет пенсия в 2023 году
Кабмин одобрил проект бюджета, в котором заложил новый прожиточный минимум на 2023 год. В этом году пенсии еще раз выросли – с 1 октября, а вот в следующем году останутся неизменными.
Еще в этом году пенсионеров ожидает повышение минимальной пенсии. С 1 декабря прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырастет с 2027 гривен до 2093 гривен. Это и есть минимальный размер пенсии. В 2023 году его планируют оставить на таком же уровне без просмотров.