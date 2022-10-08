ПФУ направив на пенсійні виплати в жовтні 14,4 мільярда
За повідомленням АТ "Укрпошта", станом на 5 жовтня доставлено 32,6% профінансованих сум. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.
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Станом на 06 жовтня на пенсійні виплати спрямовано 14,4 мільярда гривень, в тому числі 4 мільярди гривень – на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 10,4 мільярда гривень – через уповноважені банки. Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум,
– йдеться у повідомленні.
Також в установі повідомили, що у жовтні надано 159 000 пенсійних послуг особам, які звернулися до органів ПФУ, зокрема 06 жовтня – 40 тисяч.
Якою буде пенсія у 2023 році
Кабмін схвалив проєкт бюджету, у якому заклав новий прожитковий мінімум на 2023 рік. Цьогоріч пенсії ще один раз зросли – з 1 жовтня, а от наступного року залишаться незмінними.
Ще цьогоріч на пенсіонерів чекає підвищення мінімальної пенсії. З 1 грудня прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте з 2 027 гривень до 2 093 гривень. Це і є мінімальний розмір пенсії. У 2023 році його планують залишити на такому ж рівні без переглядів.