ПФУ направив на пенсійні виплати в жовтні 14,4 мільярда

За повідомленням АТ "Укрпошта", станом на 5 жовтня доставлено 32,6% профінансованих сум. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

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Станом на 06 жовтня на пенсійні виплати спрямовано 14,4 мільярда гривень, в тому числі 4 мільярди гривень – на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 10,4 мільярда гривень – через уповноважені банки. Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум,

– йдеться у повідомленні.

Також в установі повідомили, що у жовтні надано 159 000 пенсійних послуг особам, які звернулися до органів ПФУ, зокрема 06 жовтня – 40 тисяч.