У листопаді змін не планується, однак, громадяни, що не отримали обіцяної компенсації у цьому місяці, мають звернутися для перегляду пенсії до Пенсійного фонду. У жовтні підвищили пенсію особам від 65 років, які мають необхідний страховий стаж, та чия пенсія не перевищує 10 340, 35 гривень.

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Як змінився розмір пенсії у жовтні

До 2 680 гривні зріс мінімальний розмір пенсії за віком у 1,5 мільйона непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років, які мають страховий стаж: чоловіки — не менше ніж 35 років, жінки — не менше ніж 30 років.



1,2 мільйона пенсіонерів віком від 70 до 75 років отримуватимуть щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 300 гривень.



Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років і більше та які мають страховий стаж не менше: ніж 35 років у чоловіків та не менше ніж 30 років у жінок – розмір мінімальної пенсійної виплати зріс до 3 000 гривень.



Якщо ж такі громадяни мають страховий стаж менший — доплата до пенсії встановлюється пропорційно набутому страховому стажу, виходячи з розміру 3 000 гривень.



Розмір пенсійної виплати, коли страховий стаж у чоловіків – не менше ніж 25 років, у жінок – не менше ніж 20 років, з-поміж осіб, яким виповнилося 80 років і більше, не може бути меншим, ніж 2 600 гривень. Пенсіонери, що у віці від 70 до 80 років не може бути меншим, ніж 2 500 гривень.

Пенсії захисників України

Розмір пенсії по інвалідності для військовослужбовців збільшився в середньому на 701,14 грн. Виплати захисників розраховуються наступним чином:

Кадрові військовослужбовці та військовослужбовці за контрактом: пенсія у розмірі 50% сум грошового забезпечення, якщо стаж 20 років і більше.



Військовослужбовці, що пішли у відставку за віком або станом здоров’я: 55% відповідних сум грошового забезпечення. За кожний рік вислуги понад 20 років — 3 % відповідних сум грошового забезпечення.



Військові, які мають страховий стаж 25 років і більше: 50% сум грошового забезпечення, а також 1% за кожен повний рік стажу після 25 років.



Максимальна пенсія у військовослужбовця повинна не перевищувати 70% сум грошового забезпечення. Відтак, цього року вона складає не більше 20 930 гривні.

Нагадаємо, з 2023 року необхідний трудовий стаж для виплати пенсії підвищиться до 30 років.

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