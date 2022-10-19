Пенсія у 2023 році

У бюджеті-2023 не заклали підвищення прожиткового мінімуму, тож для працездатних осіб він залишиться на рівні 2 093 гривень. Такою й буде мінімальна пенсія в Україні у 2023 році.

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У бюджет на наступний рік заклали майже 800 мільйонів гривень, з яких 223 мільйони гривень підуть на виплату пенсій. Підвищення соціальних стандартів на наступний рік складе 5,4%.

Віталій Музиченко Заступник міністра соціальної політики Бюджет на наступний рік формується в тій ситуації, яку ми розуміємо. Якщо будуть зміни на фронті, у військовому плані, в соціально-економічному плані, то, звичайно, в пріоритет ми закладемо подальше зростання доходів населення.

Однак змін з наступного року зазнає розмір страхового стажу. Для того, щоб вийти на пенсію, потрібно буде накопичити не менше, ніж 30 років стажу. Це пов'язано з тим, що до 2028 року в Україні буде підвищуватись страховий стаж на рік кожного нового року. Відповідно, у 2028 році, щоби вийти на пенсію в 60, необхідно буде мати стажу не менше 35 років.

До теми З 2023 року зміняться умови виходу на пенсію: скільки років стажу потрібно накопичити

Довідка:

Страховий стаж – це період роботи працівника, протягом він, або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Скільки потрібно накопичити страхового стажу

Ті, хто не матиме у 60 років достатньо страхового стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років .

. Українці страховий стаж яких буде від 15 до 20 років , зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років.

, зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років. Якщо хтось матиме менш як 15 років стажу, то по досягненню 65 років, замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.

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