Пенсія у 2023 році
У бюджеті-2023 не заклали підвищення прожиткового мінімуму, тож для працездатних осіб він залишиться на рівні 2 093 гривень. Такою й буде мінімальна пенсія в Україні у 2023 році.
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У бюджет на наступний рік заклали майже 800 мільйонів гривень, з яких 223 мільйони гривень підуть на виплату пенсій. Підвищення соціальних стандартів на наступний рік складе 5,4%.
Бюджет на наступний рік формується в тій ситуації, яку ми розуміємо. Якщо будуть зміни на фронті, у військовому плані, в соціально-економічному плані, то, звичайно, в пріоритет ми закладемо подальше зростання доходів населення.
Однак змін з наступного року зазнає розмір страхового стажу. Для того, щоб вийти на пенсію, потрібно буде накопичити не менше, ніж 30 років стажу. Це пов'язано з тим, що до 2028 року в Україні буде підвищуватись страховий стаж на рік кожного нового року. Відповідно, у 2028 році, щоби вийти на пенсію в 60, необхідно буде мати стажу не менше 35 років.
До теми З 2023 року зміняться умови виходу на пенсію: скільки років стажу потрібно накопичити
Скільки потрібно накопичити страхового стажу
- Ті, хто не матиме у 60 років достатньо страхового стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років.
- Українці страховий стаж яких буде від 15 до 20 років, зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років.
- Якщо хтось матиме менш як 15 років стажу, то по досягненню 65 років, замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.