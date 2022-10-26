В ноябре изменений не планируется, однако, граждане, не получившие обещанную компенсацию в этом месяце, должны обратиться для пересмотра пенсии в Пенсионный фонд. В октябре повысили пенсию лицам от 65 лет, имеющим необходимый страховой стаж, и чья пенсия не превышает 10 340, 35 гривен.

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Как изменился размер пенсии в октябре

До 2 680 гривен вырос минимальный размер пенсии по возрасту в 1,5 миллиона неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет, имеющих страховой стаж: мужчины — не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет.

1,2 миллиона пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет будут получать ежемесячную компенсационную выплату в размере до 300 гривен.

Пенсионерам, которым исполнилось 70 лет и более и имеющим страховой стаж не меньше: 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин – размер минимальной пенсионной выплаты вырос до 3 000 гривен.

Если же у таких граждан страховой стаж меньше — доплата к пенсии устанавливается пропорционально приобретенному страховому стажу, исходя из размера 3 000 гривен.

Размер пенсионной выплаты, когда страховой стаж у мужчин – не менее 25 лет, у женщин – не менее 20 лет, среди лиц, которым исполнилось 80 лет и больше, не может быть меньше 2 600 гривен. Пенсионеры, что в возрасте от 70 до 80 лет не может быть меньше 2 500 гривен.

Пенсии защитников Украины

Размер пенсии по инвалидности для военнослужащих увеличился в среднем на 701,14 грн. Выплаты защитников рассчитываются следующим образом:

Кадровые военнослужащие и военнослужащие по контракту: пенсия в размере 50% сумм денежного довольствия, если стаж 20 лет и старше.

Военнослужащие, ушедшие в отставку по возрасту или состоянию здоровья: 55% соответствующих сумм денежного довольствия. За каждый год выслуги более 20 лет - 3% соответствующих сумм денежного довольствия.

Военные, имеющие страховой стаж 25 лет и более: 50% сумм денежного довольствия, а также 1% за каждый полный год стажа после 25 лет.

Максимальная пенсия у военнослужащего не должна превышать 70% сумм денежного довольствия. Следовательно, в этом году она составляет не больше 20 930 гривен.

Напомним, с 2023 года необходим трудовой стаж для выплаты пенсии повысится до 30 лет.

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