Пенсіонери можуть лишитися без виплат: чому так може статися

Після втрати виплат, їх можна буде поновити, якщо таке рішення прийме ПФУ. Це стане можливим протягом 10 днів після з'ясування обставин.

Чому можна втратити пенсію

Виплату пенсій припиняють, якщо:

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пенсія призначена на підставі документів, які містять недостовірні відомості;

якщо пенсіонер проживає за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

пенсіонер помер;

пенсіонер не отримував виплати протягом шести місяців підряд;

в інших випадках.

Це регулюється згідно зі статтею 49 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Виплати можуть бути відновлені протягом десяти днів до з'ясування обставин та виконання необхідних умов. Цей процес відбуватиметься відповідно до встановлених законодавчих норм. До того ж ПФУ може переглянути розмір та підстави для виплати без урахування даних, у яких виявили неточності.

Виплата пенсії є пожиттєвою, а вказаний вище перелік підстав для припинення виплати пенсії є вичерпним, тому таке припинення є незаконним (за відсутності вищезазначених підстав),

– написали юристи.

До слова, за законом пенсіонера не можуть позбавити виплат, якщо він проживає на ТОТ.