Почему можно потерять пенсию

Выплату пенсий прекращают, если:

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  • пенсия назначена на основании документов, которые содержат недостоверные сведения;
  • если пенсионер проживает за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины;
  • пенсионер умер;
  • пенсионер не получал выплаты в течение шести месяцев подряд;
  • в других случаях.

Выплаты могут быть восстановлены в течение десяти дней до выяснения обстоятельств и выполнения необходимых условий. Этот процесс будет происходить в соответствии с установленными законодательными нормами. К тому же ПФУ может пересмотреть размер и основания для выплаты без учета данных, в которых обнаружили неточности.

Выплата пенсии является пожизненной, а указанный выше перечень оснований для прекращения выплаты пенсии является исчерпывающим, поэтому такое прекращение является незаконным (при отсутствии вышеупомянутых оснований),
– написали юристы.

К слову, по закону пенсионера не могут лишить выплат, если он проживает на ВОТ.