Почему можно потерять пенсию

Выплату пенсий прекращают, если:

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пенсия назначена на основании документов, которые содержат недостоверные сведения;

если пенсионер проживает за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

пенсионер умер;

пенсионер не получал выплаты в течение шести месяцев подряд;

в других случаях.

Напомним! Это регулируется согласно статье 49 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Выплаты могут быть восстановлены в течение десяти дней до выяснения обстоятельств и выполнения необходимых условий. Этот процесс будет происходить в соответствии с установленными законодательными нормами. К тому же ПФУ может пересмотреть размер и основания для выплаты без учета данных, в которых обнаружили неточности.

Выплата пенсии является пожизненной, а указанный выше перечень оснований для прекращения выплаты пенсии является исчерпывающим, поэтому такое прекращение является незаконным (при отсутствии вышеупомянутых оснований),

– написали юристы.

К слову, по закону пенсионера не могут лишить выплат, если он проживает на ВОТ.