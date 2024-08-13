Чому можна втратити пенсію

Виплату пенсій припиняють, якщо:

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  • пенсія призначена на підставі документів, які містять недостовірні відомості;
  • якщо пенсіонер проживає за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;
  • пенсіонер помер;
  • пенсіонер не отримував виплати протягом шести місяців підряд;
  • в інших випадках.

Виплати можуть бути відновлені протягом десяти днів до з'ясування обставин та виконання необхідних умов. Цей процес відбуватиметься відповідно до встановлених законодавчих норм. До того ж ПФУ може переглянути розмір та підстави для виплати без урахування даних, у яких виявили неточності.

Виплата пенсії є пожиттєвою, а вказаний вище перелік підстав для припинення виплати пенсії є вичерпним, тому таке припинення є незаконним (за відсутності вищезазначених підстав),
– написали юристи.

До слова, за законом пенсіонера не можуть позбавити виплат, якщо він проживає на ТОТ.