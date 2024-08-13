Чому можна втратити пенсію
Виплату пенсій припиняють, якщо:
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- пенсія призначена на підставі документів, які містять недостовірні відомості;
- якщо пенсіонер проживає за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;
- пенсіонер помер;
- пенсіонер не отримував виплати протягом шести місяців підряд;
- в інших випадках.
Виплати можуть бути відновлені протягом десяти днів до з'ясування обставин та виконання необхідних умов. Цей процес відбуватиметься відповідно до встановлених законодавчих норм. До того ж ПФУ може переглянути розмір та підстави для виплати без урахування даних, у яких виявили неточності.
Виплата пенсії є пожиттєвою, а вказаний вище перелік підстав для припинення виплати пенсії є вичерпним, тому таке припинення є незаконним (за відсутності вищезазначених підстав),
– написали юристи.
До слова, за законом пенсіонера не можуть позбавити виплат, якщо він проживає на ТОТ.