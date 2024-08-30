Штрафи для пенсіонерів: ПФУ накладає санкції

Якщо пенсіонери вчасно не звернуться до Пенсійного фонду, вони можуть мати певні наслідки. Серед них навіть може бути штраф або суд.

За що ПФУ може оштрафувати

ПФУ може оштрафувати пенсіонера, якщо він не повідомив про конкретні зміни у своєму житті, які впливають на розмір виплат. Відповідно особи могли утримати таким чином частину виплат.

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Нагадаємо! Це регулюється статтею 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Про що треба повідомляти ПФУ:

отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;

отримання нового паспорта у разі втрати старого;

зміна прізвища, ім’я, по батькові;

отримання нового реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНУКПП);

зміна місця постійної реєстрації;

працевлаштування чи звільнення з роботи.

Надати відповідну інформацію для ПФУ треба протягом 10 днів, як вона стала актуальною. Якщо це не зробити, можуть нараховуватися надмірні виплати, яких не мало б бути після перерахунку у зв'язку з новими обставинами.

ПФУ може утримувати до 20% пенсії, доки всю суму незаконно отриманих виплат не буде погашено.