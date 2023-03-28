У квітні пенсії підвищать лише одній категорії

У квітні на підвищення пенсій можуть розраховувати пенсіонери, які працюють. Оскільки березневий перерахунок виплат їх не стосувався.

Перерахунок пенсі з 1 квітня

Квітневий перерахунок пенсійних виплат стосуватиметься тих пенсіонерів, які продовжують працювати після виходу на пенсію та накопичувати страховий стаж. Але перерахунок стосуватиметься лише пенсіонерів після набуття 24 місяців страхового стажу після призначення (перерахунку) пенсій.

Цікаво Додаткова пенсія на день народження: її можна отримати тільки в одній області України

Як проводитиметься перерахунок

Пенсії українцям перерахують автоматично з 1 квітня, однак надійдуть вони аж у травні.

Для того, щоб виплати перерахували нікуди звертатись непотрібно – це відбудеться автоматично.

Наприклад, якщо пенсіонер вийшов на пенсію у 2021 році. Відповідно, за цей період їх стаж збільшився на 24 місяці.

Перерахунок буде проводиться на наступних умовах:

або лише з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсії;

або з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії (абзац п’ятий ч. 4 ст. 42 Закону № 1058).

Перерахунок може проводитися у індивідуальному порядку на підставі поданої заяви безпосередньо до органів Пенсійного фонду чи через Портал електронних послуг Пенсійного фонду України, залежно від того, коли набуто 24 місяці страхового стажу після призначення (перерахунку) пенсії.