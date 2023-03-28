Перерасчет пенсии с 1 апреля

Апрельский перерасчет пенсионных выплат касается тех пенсионеров, которые продолжают работать после выхода на пенсию и накапливать страховой стаж. Но перерасчет будет касаться только пенсионеров после 24 месяцев страхового стажа после назначения (перерасчета) пенсий.

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К примеру, если пенсионер вышел на пенсию в 2021 году. Соответственно за этот период их стаж увеличился на 24 месяца.

Как будет производиться перерасчет

Пенсии украинцам перечислят автоматически с 1 апреля, однако поступят они только в мае.

Для того чтобы выплаты перечислили никуда обращаться не нужно – это произойдет автоматически.

Пересчет будет производиться на следующих условиях:

или только с учетом стажа после назначения (перерасчета) пенсии;

или с учетом стажа и заработной платы после назначения (перерасчета) пенсии (абзац пятый ч. 4 ст. 42 Закона № 1058).

Важно! Перерасчет может производиться в индивидуальном порядке на основании поданного заявления непосредственно в органы Пенсионного фонда или через Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, в зависимости от того, когда приобретен 24 месяца страхового стажа после назначения (перерасчета) пенсии.