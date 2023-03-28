Денежный подарок на день рождения
Как сообщил мэр города Руслан Марцинкив, в Ивано-Франковске пенсионерам не только областного центра, но и всей области выделят единовременную материальную помощь на день рождения. Кроме того, деньги смогут получить еще и инвалиды I и II группы.
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Кстати, такая инициатива проводится в области не в первый раз. Однако какие суммы получат пенсионеры – неизвестно.
Как подать заявку
Для того чтобы подать заявку в электронном режиме, нужно:
- Открыть страницу сайта, выбрать категорию "Сервисы" и авторизоваться с помощью BankID;
- После этого выберите код услуги: для лиц старше 70 лет – 63/95, для лиц с инвалидностью – 63/94.
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Если вы обратились для оформления выплаты в ЦНАП, то подготовьте следующие документы:
- Копия паспорта и идентификационного кода.
- Копия справки ВПЛ, если обращается внутренне перемещенное лицо.
- Реквизиты банковского счета, на которые будут перечисляться денежные средства.
- Копию справки от медкомиссии для лиц с инвалидностью.