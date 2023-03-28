Денежный подарок на день рождения

Как сообщил мэр города Руслан Марцинкив, в Ивано-Франковске пенсионерам не только областного центра, но и всей области выделят единовременную материальную помощь на день рождения. Кроме того, деньги смогут получить еще и инвалиды I и II группы.

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Обратите внимание, чтобы получить помощь нужно подать заявку в ЦНАП по месту жительства или на сайте.

Кстати, такая инициатива проводится в области не в первый раз. Однако какие суммы получат пенсионеры – неизвестно.

Как подать заявку

Для того чтобы подать заявку в электронном режиме, нужно:

Открыть страницу сайта, выбрать категорию "Сервисы" и авторизоваться с помощью BankID;

После этого выберите код услуги: для лиц старше 70 лет – 63/95, для лиц с инвалидностью – 63/94.

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Если вы обратились для оформления выплаты в ЦНАП, то подготовьте следующие документы: