Грошовий подарунок на день народження

Як повідомив мер міста Руслан Марцінків, в Івано-Франківську пенсіонерам не лише обласного центру, а й усієї області виділять одноразову матеріальну допомогу на день народження. Крім того, гроші зможуть отримати ще й інваліди І та ІІ групи.

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Зверніть увагу, щоб отримати допомогу потрібно подати заявку у ЦНАП за місцем проживання або на сайті.

До речі, така ініціатива проводиться в області не вперше. Однак які суми отримають пенсіонери – невідомо.

Як подати заявку

Для того, щоб подати заявку в електронному режимі, потрібно:

Відкрити сторінку сайту, обрати категорію "Сервіси" та авторизуватись за допомогою BankID;

Після цього виберіть код послуги: для осіб віком від 70 років – 63/95, для осіб з інвалідністю – 63/94.

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Якщо ж ви звернулися для оформлення виплати у ЦНАП, то підготуйте такі документи: