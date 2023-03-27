Після березневої індексації, чимало українців отримали нові суми пенсій. Однак не всіх влаштувало підвищення.

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Нагадуємо, що у березні українські пенсії проіндексували на 19,7%. Однак для розрахунку була взята лише основа пенсії, без додаткових надбавок та доплат. Відтак мінімальний розмір доплати становив 100 гривень, середній розмір – 579 гривень, а максимальний — 1 500 гривень.

Відповідно до розрахунку середній розмір пенсії тепер приблизно 5 219 гривень. У січні ця сума становила лише 4 622 гривень.

Водночас чимало громадян незадоволені підвищенням, адже хтось отримав занадто мало, а хтось взагалі – нічого.

Чому українці незадоволені

До прикладу, один українець поскаржився у соцмережах на те, що у березні йому додали лише 100 гривень попри те, що у нього ІІ група інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Йому призначили пенсію у 2021 році. Вона становить 2 700 гривень зі стажем у 31 рік.

Насправді до тих пенсій, які призначені у 2021 та 2022 роках, додали лише по 100 гривень. Все через те, що вони призначені вже з урахуванням сучаснішої заробітної плати.

Однак у цьому конкретному випадку пенсія справді невисока навіть за наявності понад 30 років стажу. Статус потерпілого внаслідок катастрофи на ЧАЕС ситуацію також не рятує, бо без групи інвалідності пенсію обчислюють на загальних підставах. Тому у цьому прикладі пенсія зросла лише на 4%. І таких прикладів дуже багато,

– йдеться у повідомленні.

Також є випадок, коли громадяни скаржаться, що інваліду війни II групи не додали жодних коштів до пенсії. Його пенсія становить 10 988 гривень.

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Втім є закон, за яким розмір пенсії особи з інвалідністю внаслідок війни не повинен бути меншим ніж 525%. А це і є 10 988 гривень.