Додаткові 2 тисячі гривень: хто отримає доплати до пенсії у жовтні

У жовтні для деяких пенсіонерів доплатять понад 2 тисячі гривень. Це пов'язано з колишніми затримками у виплатах.

Хто отримає доплату у жовтні

Пенсіонери, які мають статус ВПО та не отримували своїх виплат у минулому не зі своєї вини, виплатять додаткових 2 093 гривень у жовтні. Уряд збільшив бюджет ПФУ у 2023 році на 1 мільярд гривень для цих витрат.

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У вересні для таких пенсіонерів на оплату боргу додатково спрямували 536 мільйонів гривень.

Такий порядок виплати сум пенсій за минулі періоди передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165.

Хто ще отримає доплати у жовтні

Також свої щомісячні доплати до пенсій отримають люди, які дожили до певного віку:

віком від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Ще 837 гривень можуть отримати українці з особливими обставинами. До них належать: