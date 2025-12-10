До 10 тисяч гривень при 25 роках стажу: хто з українці може отримати таку пенсію
- Пенсія в Україні залежить від віку та страхового стажу, які впливають на розмір виплат.
- Особи з 25 роками стажу та зарплатою 40 тисяч гривень можуть отримати пенсію у 10 тисяч гривень.
Розмір пенсії в Україні залежить від віку, а також від страхового стажу. Ці два показники впливають на те, скільки коштів отримуватиме пенсіонер.
Хто може отримати пенсію у 10 тисяч гривень?
Зокрема розмір стажу в країні змінився з 1 січня, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Наразі відомі такі цифри:
- право вийти на пенсію у 60 років мають люди, у яких страховий стаж становить не менше 32 років;
- у 63 роки зможуть вийти на відпочинок українці зі стажем від 22 до 32 років;
- а в 65 років – 15-22 роки.
Зверніть увагу! Тобто маючи 25 років стажу, особа може вийти на пенсію у 63 або навіть у 60 років.
Як розрахувати пенсію?
Водночас у Пенсійному фонді розповідали про формулу, яка допомагає вирахувати майбутню пенсію.
П = Зп х Кс, де:
- П – це розмір пенсії у гривнях;
- Зп – заробітна плата, з якої обчислюється пенсія (теж у гривнях);
- Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.
Якщо 25 років стажу помножити на 1%, то дорівнює 0,25 зарплати. Якщо зарплата була 40 тисяч гривень, то її слід помножити на цей коефіцієнт: 40 000 × 0,25. Тобто 25% від 40 тисяч гривень – це 10 тисяч гривень.
Важливо! Якщо людина має стаж у 25 років, та отримувала зарплату у 40 тисяч гривень, то зможе отримати пенсію розміром 10 тисяч гривень.
Що ще слід знати про стаж в Україні?
- В Україні можна докупити страховий стаж. Це можна зробити навіть одразу за рік. Ціна – 21 120 гривень.
- Якщо ж людина має менше ніж 15 років офіційного страхового стажу або не має його зовсім, то має право на отримання соціальної допомоги. Однак отримувати звичайну пенсію за віком така людина не зможе.