Рішення про індексацію пенсій у березні ще не ухвалили

Постанова про індексацію ще залишається в уряді на розгляді. Однак рішення обіцяють прийняти найближчими днями.

Чому рішення ще досі не затверджено

Як розповів в ефірі телемарафону заступниця міністра соціальної політики України Дар'я Марчак, остаточне рішення ще не затверджено.

Читайте також Понад 4 000 гривень: українці можуть претендувати на такі пенсійні виплати

Постанова Кабінету міністрів зараз підготовлена до розгляду уряду, але рішення Кабінету міністрів ще не ухвалено. Тому про це, як про доконаний факт, можна буде говорити протягом найближчих днів,

– розповіла Марчак.

Крім того, заступниця додала про те, що остаточна редакція постанови буде відрізнятися від проекту, підготовленого Мінсоцполітики. Водночас індексні нарахування вже готують для виплат з 1 березня.

що попередньо індексацію мають отримати люди, які отримують пенсію за віком, інвалідністю, втратою годувальника, за вислугу років, страхові виплати чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Під питанням залишається підвищення для військових пенсіонерів, тим, хто отримує наукову пенсію й пенсіонерів-держслужбовців.

На скільки підвищать пенсії у березні

Проіндексують пенсії на рівні 20%. Однак торкнеться вона лише основу пенсії, тобто без врахування будь-яких інших доплат.

Цікаво Чи торкнеться індексація пенсій військових пенсіонерів