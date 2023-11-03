Зросте 100%: як зміниться пенсія у 2024 році
3 листопада 2023, 13:36Читать новость на русском
У Бюджеті-2024 передбачене збільшення прожиткового мінімуму, від якого залежить і розмір пенсій в Україні. Тож відомо, як зростуть виплати пенсіонерів уже з 1 січня.
Як зростуть пенсії наступного року
Уже з 1 січня прожитковий мінімум зросте до 2 920 гривень. У зв'язку з цим мінімальна пенсія теж збільшиться з 2 093 гривень до 2 361 гривні.
Читайте також Майже 60 мільярдів гривень на пенсії: які виплати українці отримали в жовтніЗвернуть увагу! Також у березні 2024 року запланована індексація пенсій, але на скільки зростуть, виплати поки не відомо. Виплати індексуватимуть лише тим особам, які до 65-річного віку набули необхідного стажу.
Також очікується, що максимальна пенсія зросте до 23 610 гривень, а середня виплата по Україні до 6 тисяч гривень.
Які ще соцвиплати зростуть
У 2024 році зростуть й інші соціальні виплати, які залежать від прожиткового мінімуму. До них належать:
- дітям віком до 6 років – 2 563 гривні;
- дітям віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;
- працездатним особам – 3 028 гривень;
- працездатним особам, які застосовуються для визначення базового розміру посадового окладу судді – 2 102 гривні;
- працездатним особам, які застосовуються для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів – 2 102 гривні;
- працездатним особам, які застосовуються для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – 1 600 гривень;
- особам, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) – 2 361 гривня.