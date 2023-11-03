Зросте 100%: як зміниться пенсія у 2024 році

У Бюджеті-2024 передбачене збільшення прожиткового мінімуму, від якого залежить і розмір пенсій в Україні. Тож відомо, як зростуть виплати пенсіонерів уже з 1 січня.

Як зростуть пенсії наступного року

Уже з 1 січня прожитковий мінімум зросте до 2 920 гривень. У зв'язку з цим мінімальна пенсія теж збільшиться з 2 093 гривень до 2 361 гривні.

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Також у березні 2024 року запланована індексація пенсій, але на скільки зростуть, виплати поки не відомо. Виплати індексуватимуть лише тим особам, які до 65-річного віку набули необхідного стажу.

Також очікується, що максимальна пенсія зросте до 23 610 гривень, а середня виплата по Україні до 6 тисяч гривень.

Які ще соцвиплати зростуть

У 2024 році зростуть й інші соціальні виплати, які залежать від прожиткового мінімуму. До них належать: