Пенсія понад 23 тисячі гривень: у кого зростуть виплати з січня
15 листопада 2023, 11:02Читать новость на русском
У січні 2024 року заплановане збільшення мінімальної та максимальної пенсії. Якщо найнижча виплата зросте всього на кілька сотень гривень, то найбільша на кілька тисяч.
Як зміняться пенсії з 1 січня
У зв'язку зі збільшенням прожиткового рівня зростуть і пенсії в Україні. З 1 січня вони виглядатимуть наступним чином:
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- мінімальна пенсія – зросте з 2 093 до 2 361 гривні;
- максимальна пенсія – з 20 930 до 23 610 гривень;
- вартість стажу понад норми – з 20,9 до 23,6 гривні.
Як зміняться виплати для пенсіонерів з повним стажем
Пенсія для українців, які досягли 65-річного віку та мають 30 років стажу для жінок і 35 років для чоловіків, також зросте на початку січня.
Їх виплати не можуть бути меншими за 40% від мінімальної зарплати, тому їх мінімальна пенсія зросте з 2 680 до 2 840 гривень.Зауважте! Середня пенсія за віком в Україні становить 5 230 гривень, а за вислугою років – 9 635 гривень.