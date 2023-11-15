Як зміняться пенсії з 1 січня

У зв'язку зі збільшенням прожиткового рівня зростуть і пенсії в Україні. З 1 січня вони виглядатимуть наступним чином:

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мінімальна пенсія – зросте з 2 093 до 2 361 гривні;

максимальна пенсія – з 20 930 до 23 610 гривень;

вартість стажу понад норми – з 20,9 до 23,6 гривні.

Нагадаємо! Прожитковий мінімум на початку наступного року зросте з 2 093 гривень до 2 361 гривні.

Як зміняться виплати для пенсіонерів з повним стажем

Пенсія для українців, які досягли 65-річного віку та мають 30 років стажу для жінок і 35 років для чоловіків, також зросте на початку січня.

Їх виплати не можуть бути меншими за 40% від мінімальної зарплати, тому їх мінімальна пенсія зросте з 2 680 до 2 840 гривень.

Зауважте! Середня пенсія за віком в Україні становить 5 230 гривень, а за вислугою років – 9 635 гривень.