Як зміняться пенсії з 1 січня
У зв'язку зі збільшенням прожиткового рівня зростуть і пенсії в Україні. З 1 січня вони виглядатимуть наступним чином:
Читайте також Не лише від страхового стажу: що впливає на розмір пенсії українців
- мінімальна пенсія – зросте з 2 093 до 2 361 гривні;
- максимальна пенсія – з 20 930 до 23 610 гривень;
- вартість стажу понад норми – з 20,9 до 23,6 гривні.
Як зміняться виплати для пенсіонерів з повним стажем
Пенсія для українців, які досягли 65-річного віку та мають 30 років стажу для жінок і 35 років для чоловіків, також зросте на початку січня.
Їх виплати не можуть бути меншими за 40% від мінімальної зарплати, тому їх мінімальна пенсія зросте з 2 680 до 2 840 гривень.