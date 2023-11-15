Как изменятся пенсии с 1 января

В связи с увеличением прожиточного уровня увеличатся и пенсии в Украине. С 1 января они будут выглядеть так:

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минимальная пенсия – вырастет с 2 093 до 2 361 гривны;

максимальная пенсия – с 20 930 до 23 610 гривен;

стоимость стажа сверх норм – с 20,9 до 23,6 гривны.

Напомним! Прожиточный минимум в начале следующего года вырастет с 2 093 гривен до 2 361 гривны.

Как изменятся выплаты для пенсионеров с полным стажем

Пенсия для украинцев, достигших 65-летнего возраста и имеющих 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин, также вырастет в начале января.

Их выплаты не могут быть менее 40% от минимальной зарплаты, поэтому их минимальная пенсия вырастет с 2 680 до 2 840 гривен.

Заметьте! Средняя пенсия по возрасту в Украине составляет 5 230 гривен, а по выслуге лет – 9 635 гривен.