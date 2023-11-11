Мінімальна пенсія зросте: коли чекати на підвищення виплат

У 2023 році вже була проведена масштабна індексація пенсій для 10 мільйонів українців, тому чекати на ще одне підвищення виплат марно. Найближче зростання заплановане на наступний рік.

Коли зросте пенсія

До кінця 2023 року пенсію не підвищуватимуть. Мінімальні виплати, як і раніше, залишаться на рівні 2 093 гривні.

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Проте, дехто таки отримуватиме свої щомісячні надбавки до основної суми, зокрема за віком:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Також деякі пенсіонери автоматично отримають допомогу від ООН. Для цього потрібно відповідати усім трьом умовам:

знаходитися на прифронтовій території;

мати пенсію менш як 3 тисячі гривень;

не отримувати міжнародну грошову допомогу з 1 березня 2023 року.

Надбавка складатиме різницю, якої особі не вистачатиме для суми 3 тисячі гривень. Тобто, якщо людина отримує 2 500 гривень, то ООН доплатить ще 500 гривень.

Як зростуть пенсії у 2024 році

Вже з 1 січня 2024 року в Україні зросте прожитковий мінімум до 2 920 гривень. Це означає, що автоматично підніметься розмір пенсійних виплат, які на пряму залежать від цього показника.

Зміни будуть такі:

мінімальна пенсія – 2 361 гривні (+268 гривень);

максимальна пенсія – 23 610 гривень (+2 680 гривень);

виплати за понаднормовий стаж – 23,6 гривні за кожен додатковий рік (+2,7 гривні).

До слова, також зростуть й інші соціальні виплати, які залежать від прожиткового мінімуму, наприклад надбавки за особливі заслуги, доплати ветеранам війни тощо.