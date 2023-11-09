На скільки зростуть пенсії в Україні

Мінімальна пенсія

Зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні наступного року, рівень мінімальної пенсії теж зміниться. Сума зросте до 2 361 гривні з 1 січня 2024 року.

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Нагадуємо, 9 листопада Верховна рада України остаточно затвердила проєкт бюджету 2024 року. Відтак показники доходів бюджету збільшили на 22 мільярди гривень – до 1,768 трильйона гривень.

Крім того, мінімальна пенсія у 2022 та 2023 роках не змінювалася. Вона становила 2 093 гривні.

Максимальна пенсія

Максимальний рівень пенсійних виплат виплачується у десятикратному розмірі, тобто за показниками бюджету на наступний рік – на рівні 23 610 гривень. Сума зросла фактично на 2,6 тисячі гривень.

Індексація 2024: кого чекає

Наступного року для деяких категорій громадян передбачена індексація, як було цьогоріч навесні. Перерахунок пенсій відбудуться у три етапи: в січні, березні та липні.