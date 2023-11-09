На сколько вырастут пенсии в Украине

Минимальная пенсия

С ростом прожиточного минимума в Украине в следующем году уровень минимальной пенсии тоже изменится. Сумма возрастет до 2 361 гривны с 1 января 2024 года.

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Напоминаем, 9 ноября Верховная рада Украины окончательно утвердила проект бюджета в 2024 году. Следовательно, показатели доходов бюджета увеличили на 22 миллиарда гривен – до 1,768 триллиона гривен.

Кроме того, минимальная пенсия в 2022 и 2023 годах не изменялась. Она составила 2093 гривны.

Максимальная пенсия

Максимальный уровень пенсионных выплат выплачивается в десятикратном размере, то есть по показателям бюджета на следующий год – на уровне 23 610 гривен. Сумма выросла фактически на 2,6 тысячи гривен.

Индексация 2024 года: кого ждет

В следующем году для некоторых категорий граждан предусмотрена индексация, как было весной этого года. Пересчет пенсий состоится в три этапа: в январе, марте и июле.