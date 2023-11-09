На сколько вырастут пенсии в Украине
- Минимальная пенсия
С ростом прожиточного минимума в Украине в следующем году уровень минимальной пенсии тоже изменится. Сумма возрастет до 2 361 гривны с 1 января 2024 года.
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Кроме того, минимальная пенсия в 2022 и 2023 годах не изменялась. Она составила 2093 гривны.
- Максимальная пенсия
Максимальный уровень пенсионных выплат выплачивается в десятикратном размере, то есть по показателям бюджета на следующий год – на уровне 23 610 гривен. Сумма выросла фактически на 2,6 тысячи гривен.
Индексация 2024 года: кого ждет
В следующем году для некоторых категорий граждан предусмотрена индексация, как было весной этого года. Пересчет пенсий состоится в три этапа: в январе, марте и июле.
- С января повышение получают те, кто получает минимальную и максимальную пенсию. Об этом мы писали выше.
- В январе и июле пенсионеры, получающие минимальные пенсии в 65 лет с полным страховым стажем, могут рассчитывать на новые пенсии.
- В марте повышение ждет всех, чьи пенсии должны индексировать по плану.