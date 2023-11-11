Коли зросте пенсія

До кінця 2023 року пенсію не підвищуватимуть. Мінімальні виплати, як і раніше, залишаться на рівні 2 093 гривні.

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Проте, дехто таки отримуватиме свої щомісячні надбавки до основної суми, зокрема за віком:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Також деякі пенсіонери автоматично отримають допомогу від ООН. Для цього потрібно відповідати усім трьом умовам:

знаходяться на прифронтовій території;

мають пенсію менш як 3 тисячі гривень;

не отримували міжнародну грошову допомогу з 1 березня 2023 року.

Надбавка складатиме різницю, якої особі не вистачатиме для суми 3 тисячі гривень. Тобто, якщо людина отримує 2 500 гривень, то ООН доплатить ще 500 гривень.

Як зростуть пенсії у 2024 році

Вже з 1 січня 2024 року в Україні зросте прожитковий мінімум до 2 920 гривень. Це означає, що автоматично підніметься розмір пенсійних виплат, які на пряму залежать від цього показника.

Зміни будуть такі:

мінімальна пенсія – 2 361 гривні (+268 гривень);

максимальна пенсія – 23 610 гривень (+2 680 гривень);

виплати за понаднормовий стаж – 23,6 гривні за кожен додатковий рік (+2,7 гривні).

До слова, також зростуть й інші соціальні виплати, які залежать від прожиткового мінімуму, наприклад надбавки за особливі заслуги, доплати ветеранам війни тощо.