Когда вырастет пенсия

До конца 2023 пенсию не будут повышать. Минимальные выплаты по-прежнему останутся на уровне 2 093 гривны.

Смотрите также Уровень минимальной и максимальной пенсии вырастет: каких сумм ждать в 2024 году

Однако некоторые будут получать свои ежемесячные надбавки к основной сумме, в частности по возрасту:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

Также некоторые пенсионеры автоматически получат помощь от ООН. Для этого нужно отвечать всем трем условиям:

находится на прифронтовой территории;

иметь пенсию менее 3 тысяч гривен;

не получать международное пособие с 1 марта 2023 года.

Прибавка будет составлять разницу, которой лицу не будет хватать для суммы 3 тысяч гривен. То есть, если человек получает 2 500 гривен, то ООН доплатит еще 500 гривен.

Как вырастут пенсии в 2024 году

Уже с 1 января 2024 года в Украине вырастет прожиточный минимум до 2 920 гривен. Это означает, что автоматически поднимется размер пенсионных выплат, которые напрямую зависят от этого показателя.

Изменения будут следующие:

минимальная пенсия – 2 361 гривна (+268 гривен);

максимальная пенсия – 23 610 гривен (+2 680 гривен);

выплаты за сверхурочный стаж – 23,6 гривны за каждый дополнительный год (+2,7 гривны).

К слову, также возрастут и другие социальные выплаты, зависящие от прожиточного минимума, например, надбавки за особые заслуги, доплаты ветеранам войны и так далее.