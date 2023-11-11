Когда вырастет пенсия
До конца 2023 пенсию не будут повышать. Минимальные выплаты по-прежнему останутся на уровне 2 093 гривны.
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Однако некоторые будут получать свои ежемесячные надбавки к основной сумме, в частности по возрасту:
- от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 579 гривен.
Также некоторые пенсионеры автоматически получат помощь от ООН. Для этого нужно отвечать всем трем условиям:
- находится на прифронтовой территории;
- иметь пенсию менее 3 тысяч гривен;
- не получать международное пособие с 1 марта 2023 года.
Прибавка будет составлять разницу, которой лицу не будет хватать для суммы 3 тысяч гривен. То есть, если человек получает 2 500 гривен, то ООН доплатит еще 500 гривен.
Как вырастут пенсии в 2024 году
Уже с 1 января 2024 года в Украине вырастет прожиточный минимум до 2 920 гривен. Это означает, что автоматически поднимется размер пенсионных выплат, которые напрямую зависят от этого показателя.
Изменения будут следующие:
- минимальная пенсия – 2 361 гривна (+268 гривен);
- максимальная пенсия – 23 610 гривен (+2 680 гривен);
- выплаты за сверхурочный стаж – 23,6 гривны за каждый дополнительный год (+2,7 гривны).
К слову, также возрастут и другие социальные выплаты, зависящие от прожиточного минимума, например, надбавки за особые заслуги, доплаты ветеранам войны и так далее.