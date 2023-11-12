Якою буде мінімальна пенсія у 2024 році

У бюджеті на 2024 рік передбачене зростання соцвиплат, зокрема й пенсій. Мінімальну пенсію підвищать разом із прожитковим мінімумом осіб, які втратили працездатність.

Якими будуть пенсії у 2024 році

Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік. У ньому є пункт про встановлення прожиткового мінімуму для різних суспільних груп. З січня в Україні зросте прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Саме таку суму отримуватимуть люди, яким призначено мінімальну пенсію.

Читайте також Прожитковий мінімум 2024: сума у бюджеті змінилася

Заступниця міністерки соціальної політики Дарина Марчак в етері Українського радіо зазначала, що в наступному році має відбутися індексація пенсій, попри ризики. Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати — це два показники, які визначають розмір індексації відповідно до закону.

Які пенсії нині отримують українці

Максимальна пенсія за віком становитиме 23 610 гривень. Для порівняння, цьогоріч вона становила 20 930 гривень.

Зараз пенсіонери в Україні отримують такі виплати:

0,6% осіб мають виплати до 2 000 гривень.

10,4% – понад 10 000 гривень.

15% – від 4 001 до 5 000 гривень.

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.

29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.