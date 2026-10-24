25 років стажу: яку пенсію призначать українцям у 60 років

Майбутні виплати на заслуженому відпочинку тепер жорстко прив'язані до вашої офіційної трудової біографії. Навіть незначний недобір страхових років змусить відкласти плани на старість та суттєво вдарить по гаманцю.

Коли настане час заслуженого відпочинку для українців

У 2026 році українці, які офіційно відпрацювали лише чверть століття, зможуть оформити пенсію не раніше 63 років. Чим менший ваш страховий багаж, тим довше доведеться залишатися на робочому місці, про що йдеться у роз'ясненнях Пенсійного фонду України.

Держава встановила чіткі межі для майбутніх пенсіонерів.

Щоб вийти на пенсію у 60 років, нині потрібно мати за плечима щонайменше 33 роки страхового стажу.

Якщо ви накопичили від 23 до 33 років, двері Пенсійного фонду відкриються для вас лише у 63 роки.

Тим же, хто працював офіційно від 15 до 23 років, доведеться чекати свого 65-річчя.

Як самостійно порахувати майбутню виплату

Сам по собі стаж у 25 років не дає розуміння точної суми, адже ключову роль відіграє розмір вашої офіційної зарплати, з якої сплачувався єдиний соцвнесок.

Формула розрахунку проста: середня зарплата по країні за останні три роки (зараз це близько 17 482 гривень) множиться на ваш індивідуальний коефіцієнт заробітку та коефіцієнт стажу. Кожен рік роботи додає 1% до пенсійного коефіцієнта.

Наприклад, жінка, яка виходить на пенсію у 63 роки з 25 роками стажу та середньою зарплатою у 15 000 гривень, може розраховувати на щомісячну виплату у розмірі 4 108 гривень.

Проте держава захищає найуразливіших. Існує мінімальний гарантований розмір пенсії: якщо у 60 років ви маєте повний стаж (30 років для жінок, 35 для чоловіків), виплата не може бути меншою за 3 725 гривень. Для 65-річних цей показник зростає до 4 213 гривень, навіть якщо за формулою вийшла скромніша сума.

Що відомо про підтвердження стажу

Нагадаємо, раніше уряд суттєво оновив правила підтвердження робочих років. Як вже повідомлялося, якщо ваша паперова трудова книжка втрачена, стаж можна підтвердити виписками з банківських рахунків про нарахування зарплати.

Крім того, для окремих професій діють пільги. Зокрема, медикам, які рятують життя в реанімаціях чи інфекційних відділеннях, стаж зараховують у подвійному розмірі.