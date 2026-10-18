Електронні реєстри та банківські виписки стають головними

Кабінет Міністрів України нещодавно ухвалив постанову №1246, яка оновлює порядок зарахування робочих років для визначення страхового стажу. Документ розробний для спрощення процедури у ситуаціях, коли паперові відомості втрачені або містять неточності. Про це йдеться на офіційному порталі уряду.

Відтепер Пенсійний фонд обчислюватиме період, за який сплачено внески насамперед за даними реєстру застрахованих осіб та інших державних електронних баз. Паперова трудова книжка залишається основним документом тільки у разі повної відсутності цифрових відомостей.

Якщо ж паперовий документ втрачено або у записах є помилки, громадяни можуть надати виписки з банківських рахунків про рух коштів, які підтверджують виплату заробітної плати.

Також належним доказом вважатиметься рішення суду про встановлення факту трудових відносин.

Документи, визначені цим Порядком, є підставою для внесення відомостей до частини персональної електронної облікової картки в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що відображає трудову діяльність застрахованої особи за період до 1 січня 2004 року,

– уточнюється в тексті постанови.

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Пенсійний фонд шукатиме свідків та виправлятиме помилки

Також після впровадження змін збереглася можливість підтвердити період роботи показаннями щонайменше двох свідків. Проте тепер Пенсійний фонд зобов'язаний протягом одного місяця самостійно розшукати таких людей за електронними реєстрами та провести їхнє опитування.

Крім того, спрощення стосується випадків, коли в документах і реєстрах були будь-які розбіжності в імені чи даті народження заявника. Такі спори завжди вирішувалися виключно через суд. Але нові правила дозволяють чиновникам самостійно встановлювати належність документа, якщо прізвище чи дата підтверджуються наказом про прийняття на роботу або свідоцтвом про шлюб.

Додатково уряд розширив пільгові правила зарахування стажу з неточними записами для підприємств, які опинилися в зоні бойових дій чи окупації під час повномасштабної війни. Раніше ця норма діяла лише для окремих територій Донецької, Луганської областей та Криму.

Важливо! Паперова трудова книжка підтверджує стаж лише до 1 січня 2004 року. Після цієї дати роки зараховуються виключно за умови щомісячної сплати єдиного соціального внеску.

Нагадаємо, Пенсійний фонд не зможе нараховувати виплати, якщо пенсіонер відкрив новий рахунок, але не повідомив про наявність нової карти. Тому, якщо є такі зміни, то пенсіонер має звернутися до найближчого відділення ПФУ або передати дані через портал електронних послуг.

До слова, громадяни, у яких підтверджено значний страховий стаж, із 1 січня 2027 року отримуватимуть підвищені спеціальні доплати. За кожен зайвий рік держава нараховуватиме 1%. Для жінок головною умовою є понад 30 років офіційної роботи, а для чоловіків – понад 35 років.