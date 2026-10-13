Чому пенсійні книжки слід уважно перевіряти

Це стосується абсолютно українців, які мають паперовий документ про стаж, про що попереджає Головне управління Пенсійного фонду в Івано-Франківській області.

Перевірку варто почати з першої сторінки трудової книжки, де вказані базові дані. Прізвище, ім'я, по батькові та дата народження повинні збігатися з паспортом.

Якщо людина змінювала прізвище після одруження, то старе прізвище має бути акуратно закреслене однією рискою, а поруч вписане нове. На внутрішньому боці обкладинки обов'язково вказуються реквізити документа-підстави, що засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою.

А щоб стаж зарахували без проблем, кожен запис у розділі "Відомості про роботу" повинен містити точну дату, повну назву підприємства, посаду та номер наказу. Якщо компанія змінювала назву, про це має бути окремий рядок.

У записах про прийняття на роботу та звільнення з роботи повинні зазначатися:

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дата початку роботи;

повне найменування підприємства, організації чи установи;

назва посади чи професії;

номери і дати наказів про прийняття/звільнення.

Усі формулювання про звільнення мусять відповідати статтям закону, які діяли на той момент, і підтверджуватися печаткою відділу кадрів.

Що робити, якщо виявили помилку

Головне правило – ніколи не намагатися виправити неточність самостійно, адже це лише погіршить ситуацію. Підтвердити факт роботи можуть архівні документи підприємства, зокрема накази про прийняття та звільнення. Про це наголосила пенсійна юристка Тетяна Ходіневич.

Через неточності або виправлення записів у трудовій книжці можна втратити частину страхового стажу! Це може вплинути на розмір пенсії або навіть на право її отримання вчасно!

– наголосила експертка.

Ходіневич радить не чекати настання пенсійного віку, а провести аудит заздалегідь, щоб мати час зібрати потрібні довідки.

Нагадаємо, що паперова трудова книжка підтверджує стаж лише до 1 січня 2004 року. Після цієї дати роки зараховуються виключно за умови щомісячної сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).