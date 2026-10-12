Чому пенсія не надійде на нову картку автоматично
Повідомити ПФУ про зміни можна особисто у найближчому сервісному центрі або ж через портал електронних послуг, про що повідомили у Пенсійному фонді України.
Для того, щоб перевести виплати на новий рахунок онлайн, знадобиться міжнародний номер рахунку (IBAN) та кваліфікований електронний підпис (КЕП). Алгоритм дій простий:
- Авторизуватися в особистому кабінеті.
- Перейти до розділу "Внесення змін до пенсійної справи".
- Вибрати пункт із заявою про зміну виплатних реквізитів та уважно заповнити усі поля.
- Вказати новий IBAN, підписати документ за допомогою КЕП та надіслати його на розгляд.
Після цього можна відстежувати статус обробки заявки у вкладці "Мої звернення".
Скільки разів дозволено змінювати фінансову установу
Українські пенсіонери не обмежені у виборі: змінювати уповноважений банк для отримання виплат можна безліч разів. Крім того, закон дозволяє взагалі відмовитися від картки на користь доставки готівки через пошту, або ж навпаки – перейти з поштового відділення на банківське обслуговування.
Будь-яка з цих дій вимагає лише офіційного повідомлення ПФУ.
Особливу увагу на ці правила варто звернути тим літнім людям, які раніше отримували свої пенсії через "Укрексімбанк". Річ у тім, що Пенсійний фонд припинив перерахування пенсійних коштів на рахунки в цій державній установі. Тому всім клієнтам цього банку необхідно якнайшвидше відкрити картку в іншому уповноваженому банку та передати нові реквізити до ПФУ.
Нагадаємо, що пенсія надходить українцям з 4 по 25 число. Але чіткої дати для всіх людей не існує.