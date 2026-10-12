Чому пенсія не надійде на нову картку автоматично

Повідомити ПФУ про зміни можна особисто у найближчому сервісному центрі або ж через портал електронних послуг, про що повідомили у Пенсійному фонді України.

Для того, щоб перевести виплати на новий рахунок онлайн, знадобиться міжнародний номер рахунку (IBAN) та кваліфікований електронний підпис (КЕП). Алгоритм дій простий:

Авторизуватися в особистому кабінеті.

Перейти до розділу "Внесення змін до пенсійної справи".

Вибрати пункт із заявою про зміну виплатних реквізитів та уважно заповнити усі поля.

Вказати новий IBAN, підписати документ за допомогою КЕП та надіслати його на розгляд.

Після цього можна відстежувати статус обробки заявки у вкладці "Мої звернення".

Скільки разів дозволено змінювати фінансову установу

Українські пенсіонери не обмежені у виборі: змінювати уповноважений банк для отримання виплат можна безліч разів. Крім того, закон дозволяє взагалі відмовитися від картки на користь доставки готівки через пошту, або ж навпаки – перейти з поштового відділення на банківське обслуговування.

Будь-яка з цих дій вимагає лише офіційного повідомлення ПФУ.

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Особливу увагу на ці правила варто звернути тим літнім людям, які раніше отримували свої пенсії через "Укрексімбанк". Річ у тім, що Пенсійний фонд припинив перерахування пенсійних коштів на рахунки в цій державній установі. Тому всім клієнтам цього банку необхідно якнайшвидше відкрити картку в іншому уповноваженому банку та передати нові реквізити до ПФУ.

Нагадаємо, що пенсія надходить українцям з 4 по 25 число. Але чіткої дати для всіх людей не існує.