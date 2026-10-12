Чому пенсія не надійде на нову картку автоматично

Повідомити ПФУ про зміни можна особисто у найближчому сервісному центрі або ж через портал електронних послуг, про що повідомили у Пенсійному фонді України.

Для того, щоб перевести виплати на новий рахунок онлайн, знадобиться міжнародний номер рахунку (IBAN) та кваліфікований електронний підпис (КЕП). Алгоритм дій простий:

  • Авторизуватися в особистому кабінеті.
  • Перейти до розділу "Внесення змін до пенсійної справи".
  • Вибрати пункт із заявою про зміну виплатних реквізитів та уважно заповнити усі поля.
  • Вказати новий IBAN, підписати документ за допомогою КЕП та надіслати його на розгляд.

Після цього можна відстежувати статус обробки заявки у вкладці "Мої звернення".

Скільки разів дозволено змінювати фінансову установу

Українські пенсіонери не обмежені у виборі: змінювати уповноважений банк для отримання виплат можна безліч разів. Крім того, закон дозволяє взагалі відмовитися від картки на користь доставки готівки через пошту, або ж навпаки – перейти з поштового відділення на банківське обслуговування.

Будь-яка з цих дій вимагає лише офіційного повідомлення ПФУ.

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Особливу увагу на ці правила варто звернути тим літнім людям, які раніше отримували свої пенсії через "Укрексімбанк". Річ у тім, що Пенсійний фонд припинив перерахування пенсійних коштів на рахунки в цій державній установі. Тому всім клієнтам цього банку необхідно якнайшвидше відкрити картку в іншому уповноваженому банку та передати нові реквізити до ПФУ.

Нагадаємо, що пенсія надходить українцям з 4 по 25 число. Але чіткої дати для всіх людей не існує.