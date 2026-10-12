Почему пенсия не поступит на новую карту автоматически

Сообщить ПФУ об изменениях можно лично в ближайшем сервисном центре или через портал электронных услуг, что сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Для того чтобы перевести выплаты на новый счет онлайн, понадобится международный номер счета (IBAN) и квалифицированная электронная подпись (КЕП). Алгоритм действий прост:

Войти в личный кабинет.

Перейти в раздел "Внесение изменений в пенсионное дело".

Выбрать пункт с заявлением об изменении реквизитов для выплат и внимательно заполнить все поля.

Указать новый IBAN, подписать документ с помощью КЭП и отправить его на рассмотрение.

После этого можно отслеживать статус обработки заявки во вкладке "Мои обращения".

Сколько раз разрешено менять финансовое учреждение

Украинские пенсионеры не ограничены в выборе: менять уполномоченный банк для получения выплат можно неограниченное количество раз. Кроме того, закон позволяет вообще отказаться от карты в пользу доставки наличных через почту или, наоборот, перейти с почтового отделения на банковское обслуживание.

Любое из этих действий требует лишь официального уведомления ПФУ.

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Особое внимание на эти правила стоит обратить тем пожилым людям, которые ранее получали свои пенсии через "Укрэксимбанк". Дело в том, что Пенсионный фонд прекратил перечисление пенсионных средств на счета в этом государственном учреждении. Поэтому всем клиентам этого банка необходимо как можно скорее открыть карту в другом уполномоченном банке и передать новые реквизиты в ПФУ.

Напомним, что пенсия поступает украинцам с 4 по 25 число. Однако четкой даты для всех людей не существует.