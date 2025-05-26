Не тільки вчителі: хто може достроково вийти на пенсію в 45 років
- В Україні деякі категорії людей, такі як військовослужбовці, спортсмени, педагоги, працівники правоохоронних органів, ДСНС, авіатори, шахтарі, медики, та особи, які працювали в шкідливих умовах, можуть вийти на пенсію в 45 років за вислугою років.
- Жінки, які народили щонайменше п’ятьох дітей, та чоловіки, які їх виховували, можуть також вийти на пенсію достроково за певних умов.
Виплата пенсії за віком в Україні доступна з 60, 63 чи 65 років у залежності від стажу. Проте деякі категорії людей можуть піти на відпочинок раніше.
Хто може вийти на пенсію в 45 років
Пенсії за вислугу років призначають окремим категоріям громадян, професії яких призводять до втрати фахової працездатності або придатності, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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До таких професій належать:
- Військовослужбовці
Особи, які проходили службу в ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужбі та інших силових структурах, можуть вийти на пенсію за вислугою років після 25 років служби.
- Спортсмени
У 45 років на пенсію можуть вийти спортсмени зі стажем від 25 років і які перебували у складі збірних не менше 6 років.
- Педагоги
Учителі та викладачі вишів можуть отримувати пенсію за вислугу років за умови не менше 25 років педагогічного стажу.
- Працівники правоохоронних органів
Сюди входять поліцейські, співробітники СБУ, ДБР, які відпрацювали 25 років і більше.
- Працівники ДСНС
Особам, які працювали в умовах високої небезпеки, передбачена можливість дострокового виходу на пенсію.
- Авіатори
Право на дострокову пенсію мають чоловіки зі стажем від 25 років та жінки, які мають стаж від 20 років та працювали фахівцями у сфері авіації та льотно-випробувального складу.
- Шахтарі та працівники важкої промисловості
Шахтарі та деякі інші категорії працівників, зайнятих у важких умовах, можуть виходити на пенсію в 45 років при наявності відповідного страхового стажу.
- Медики
Громадяни, які працювали у сфері охорони здоров’я та соцзахисту можуть вийти на пенсію в 45 за наявності мінімум 25 років стажу.
- Особи, які працювали в шкідливих умовах
Деякі категорії металургів, хіміків, атомників також мають право на достроковий вихід на пенсію за умови достатнього стажу.
Також дострокова пенсія доступна:
- Жінкам, які народили щонайменше п’ятьох дітей та виховали їх до шестирічного віку, після досягнення 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу;
- За вибором матері (або в разі її відсутності), батьку, якщо саме він виховував щонайменше п’ятьох дітей, після досягнення 55 років та за наявності 20 років страхового стажу.
Порахувати пенсію можна також за допомогою Пенсійного калькулятора.