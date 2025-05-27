Пенсія у 45 років: хто може вийти на заслужений відпочинок достроково

В Україні вийти на пенсію чоловіки та жінки зазвичай можуть з 60 років або пізніше. Однак є низка громадян, які можуть насолоджуватися заслуженим відпочинком вже після 45 років.

Хто має право на пенсію з 45 років

Призначення пенсії за віком в Україні відбувається у 60, 63 або 65 років, залежно від страхового стажу. Проте деякі українці можуть отримати пенсію за вислугу років, зокрема якщо працювали у небезпечних чи шкідливих умовах, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Мінімальна пенсія в Україні: як змінилися виплати у 2025 році

Пенсії за вислугу років призначають українцям, професії яких призводять до втрати фахової працездатності або придатності.

До таких категорій належать:

Військовослужбовці

Громадяни, котрі служили у Збройних силах України, Нацгвардії або у прикордонній службі, інших силових структурах, мають право пенсію за вислугою років після 25 років служби.

Педагоги

Учителі загальноосвітніх закладів та викладачі вишів теж можуть отримувати пенсію за вислугу років, якщо мають не менше 25 років педагогічного стажу.

Правоохоронці

На пенсію у 45 років можуть піти поліцейські, співробітники Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, якщо вони відпрацювали 25 років і більше.

Рятувальники ДСНС

Надзвичайники, які працювали в умовах високої небезпеки, мають можливість достроково вийти на пенсію.

Авіатори

Право на пенсію у 45 років мають чоловіки зі стажем від 25 років та жінки зі стажем від 20 років та працювали у сфері авіації та льотно-випробувального складу.

Шахтарі та працівники важкої промисловості

Шахтарі та деякі інші категорії, які працювали у важких умовах, можуть вийти на пенсію в 45 років, маючи відповідний страховий стаж.

Медичні працівники

Українці, які працювали у сфері охорони здоров’я та соціального захисту мінімум 25 років, теж мають право на пенсію достроково.

Спортсмени

Спортсмени зі стажем від 25 років і які перебували у складі збірних не менше 6 років, можуть оформити пенсію у 45 років.

Важливо! Щоб отримувати пенсію у 45 років необхідно мати відповідний стаж та підтвердження роботи в пільгових умовах.

Хто ще має право на дострокову пенсію

На дострокову пенсію в Україні також мають право особи, які працювали в шкідливих умовах, за умови наявності достатнього стажу. До таких категорій належать металурги, хіміки, атомники тощо.

Дострокова пенсія також доступна жінкам, які народили щонайменше п’ятьох дітей та виховали їх до шестирічного віку. Але вона призначається після досягнення 50 років. Жінка повинна при цьому мати не менше 15 років страхового стажу.

Батько, якщо саме він виховував щонайменше 5 дітей, за вибором матері має можливість оформити дострокову пенсію у 55 років, маючи щонайменше 20 років стажу.

Варто знати! Перевірити свій стаж та подати заяву на призначення дострокової пенсії можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.