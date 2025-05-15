15 травня, 17:31
На пенсію в 50 років: хто з жінок має право на достроковий відпочинок
Основні тези
- Жінки, які виховали дітей до шести років, досягли 50 років і мають не менше 15 років страхового стажу, можуть вийти на пенсію в 50 років.
- На пенсію в 50 років також можуть вийти артисти, спортсмени, педагоги, працівники охорони здоров’я, соцзахисту та фахівці авіації з відповідним стажем.
Деякі категорії жінок в Україні можуть вийти на пенсію в 50 років. Також це право мають представники деяких професій.
Хто може вийти на пенсію в 50 років
Пенсія з 50 років передбачена жінкам, які мають особливий статус, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.
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Хто з жінок має особливий статус для дострокового виходу на пенсію:
- Учасниці бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих військових після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років;
- Багатодітні матері (народили п’ять та більше дітей), матері осіб з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, за умови, що вони:
- виховали дітей до шестирічного віку;
- досягли 50 років;
- мають не менше 15 років страхового стажу.
Також у 50 років вийти на пенсію можуть:
- Артисти, за наявності страхового стажу 25-35 років;
- Спортсмени зі стажем від 25 років і які перебували у складі збірних не менше 6 років;
- Педагоги, стаж яких не менше 25 років;
- За наявності мінімум 25 років стажу, можуть вийти на пенсію та громадяни, які працювали у сфері охорони здоров’я та соцзахисту;
- Жінки, які мають стаж від 20 до 21 з половиною років та працювали фахівцями у сфері авіації та льотно-випробувального складу.
Як оформити пенсію
Пенсію призначають на основі поданих:
- паспорта громадянина;
- ідентифікаційного коду;
- документів, де вказаний страховий стаж (трудова книжка/диплом про навчання/свідоцтво про народження);
- свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища);
- витягу з висновку медико-соціальної експертної комісії;
- медичного висновку медзакладу;
- посвідчення отримувача соціальної допомоги;
- довідки з органу, де була призначена допомога, про період надання соцвиплати;
- довідки про заробітну плату за 60 місяців поспіль;
- реквізитів банківського рахунку;
- фотокарки для створення пенсійного посвідчення (2,5х3 см).
Зауважте! Жінки вищеописаних категорій повинні звернутися із заявою на дострокову пенсію за місяць до досягнення 50 років.