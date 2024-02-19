Подвійне підвищення: у яких українців значно зросте пенсія
Деякі пенсіонери отримають підвищення і в березні, і в квітні. Проте для цього потрібно відповідати певним умовам.
Кому піднімуть виплати двічі
Пенсіонери, які досягнули 65-річного віку та мають повний страховий стаж – 30 років для жінок і 35 для чоловіків – отримають два підвищення виплат.
Читайте також Пенсія по інвалідності ІІІ групи: як на неї вплине індексація
Розмір виплат таких осіб становить мінімум 40% від мінімальної зарплати в Україні. Відповідно уже в січні, коли мінімалка підросла до 7 100 гривень, їх виплати теж мали зрости. Проте влада перенесла підвищення на березень.
Тож у березні мінімальна пенсія таких українців зросте до 2 840 гривень. Проте вже у квітні мінімалка знову зросте до 8 тисяч гривень – і тоді пенсійні виплати теж підтягнуться до 3 200 гривень.
Кому не підвищать виплати під час індексації
У березні виплати проіндексують за попереднім коефіцієнтом 13%. Проте це не стосуватиметься:
- тих, хто отримує найбільші пенсії;
- громадян, які вийшли на пенсі. протягом останніх 3 років;
- пенсіонерів з виплатами меншими за мінімальними.