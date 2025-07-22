Вийти на пенсію без стажу можливо: як це зробити і скільки можна отримувати

Якщо українець до 65 років не набрав необхідної кількості стажу, то він не матиме права на пенсію за віком. Натомість є альтернатива, яка дозволить все ж отримувати виплати.

Скільки стажу необхідно для виходу на пенсію за віком?

Піти на пенсію можна при досягненні пенсійного віку та наявності необхідного стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Піти на відпочинок у 60 років можна за наявності не менше 32 років страхового стажу;

можна за наявності не менше 32 років страхового стажу; Піти на відпочинок у 63 роки можна за наявності не менше 22 років страхового стажу;

можна за наявності не менше 22 років страхового стажу; Піти на відпочинок у 65 років можна за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Проте є випадки, коли до 65 років людина так і не набрала необхідного стажу. Тоді їй передбачена соціальна пенсія.

Який розмір соціальної пенсії?

Допомога від держави передбачена для людей, які мають страховий стаж менший 15 років.

Соціальна пенсія призначається у розмірі 30% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб та з урахуванням доплати не може бути меншою за 100% прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум складає 2 361 гривню.

Як оформити соціальну пенсію?

Для отримання соціальної пенсії можна звернутися до виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад. Подати заяву на отримання послуги заявник може шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою. Які документи потрібні:

Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

Паспорт громадянина України;

Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

Довідка про наявний страховий стаж, видана органами ПФУ;

Декларація про доходи та майновий стан за останні 6 місяців;

Копія рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною);

Інформація про склад сім’ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги.

Розгляд заяви на отримання соціальної пенсії відбувається упродовж 30 днів.