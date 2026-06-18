Пенсія без стажу: чи будуть виплати в українців, які ніколи не працювали офіційно

Вихід на пенсію в Україні залежить від розміру страхового стажу. Зокрема, людина може вийти на відпочинок у 65 років, якщо стаж становить щонайменше 15 років. Але виникає питання, що очікує особу, яка ніколи не працювала офіційно.

Чи буде пенсія без стажу

Річ у тім, що за цих обставин людина не має право на пенсію, про що пише Пенсійний фонд України.

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Стаж – це головний критерій, який визначає вік виходу на пенсію,

– нагадують у ПФУ.

Якщо ж у людини менше, ніж 15 років стажу, то у віці 65 років вона матиме право на отримання державної соціальної допомоги. Вона передбачена замість пенсійних виплат.

Але допомога призначається також за певних умов. Людина повинна відповідати таким критеріям:

не одержує пенсію або інші соціальні виплати;

є малозабезпеченою особою (тобто людина, чий середньомісячний сукупний дохід за попередні шість календарних місяців, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги, не перевищує прожитковий мінімум, який визначений для осіб, які втратили працездатність).

Слід нагадати також, що з 1 січня поточного року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень на місяць. А розмір допомоги становить 30% від цієї суми. Наразі це 778,50 гривень.

Однак Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №15094 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги". Про це повідомляли у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Законопроєкт передбачає запровадження нового виду державної підтримки – базової соціальної допомоги. ЇЇ, зокрема, зможуть отримувати особи, які не мають права на пенсію.

Загальна сума підтримки визначатиметься як різниця між встановленим базовим рівнем допомоги та середньомісячним доходом родини за останній квартал.

Загалом, розмір базової величини затверджуватиметься у Законі про Державний бюджет України на відповідний рік та не може бути нижчим за прожитковий мінімум для працездатних осіб, який встановлений на 1 січня відповідного року.

Що ще варто знати про стаж та пенсії

Українці у 2026 році можуть отримати 1 038 гривень до пенсії. Мова йде про "надбавку на догляд".

За різних причин пенсіонерам може перестати надходити пенсія. За таких обставин слід звернутися до Пенсійного фонду.