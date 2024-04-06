Українці без стажу: яка їх чекає пенсія на старості

Українці, які взагалі не мають страхового стажу, не отримують пенсію від держави. Натомість вони живуть на тимчасову допомогу.

Що отримують люди без стажу

Пенсіонери, які взагалі не напрацювали страхового стажу, отримають від держави тимчасову допомогу. Її розмір складає 2 361 гривні, але отримати її можна лише після 65 років.

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Українці, які мають не повний страховий стаж, отримують виплати у такому ж розмірі, але з 63 років.

Які надбавки можуть додати до допомоги

Щоб оформити собі такі виплати, потрібно звернутися з документами до місцевого центру соціального захисту. Під час воєнного стану та протягом місяця після його завершення, виплати продовжуються без перерви, незалежно від того, чи були пропущені терміни для їх перевірки.

Тимчасова допомога для пенсіонерів не індексується і зростає лише з прожитковим мінімумом. Проте після настання певного віку, особа може отримати наступні надбавки:

з 70 до 74 років – 300 гривень додатково;

з 75 до 79 років – 456 гривень додатково;

з 80 років і старше – 570 гривень додатково.

Вимоги до стажу у 2024 році

У 2024 році вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зросли на рік – до 31 та 21 року відповідно. Так продовжуватиметься до 2028 року й тоді відпрацювати треба буде 35 та 25 років.

Вимоги до виходу на пенсію у 65 років залишаться без змін – 15 років стажу.