Як отримати пенсію за інвалідністю без трудового стажу

Як відомо, пенсія за інвалідністю надається у випадках повної або часткової втрати працездатності. Незалежно від часу настання інвалідності.

Чи необхідний стаж для пенсії за інвалідністю

Для отримання пенсії за інвалідністю необхідно мати страховий стаж, тривалість якого залежить від віку та групи інвалідності. Вона може становити від 1 до 15 років, відповідно до законодавства, що діє з 1 жовтня 2011 року.

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Пенсія призначається незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність була отримана під час проходження строкової військової служби. У всіх інших випадках діють стандартні вимоги щодо страхового стажу для пенсії по інвалідністі: