Як отримати пенсію за інвалідністю без трудового стажу
12 вересня 2024, 17:19Читать новость на русском
Джерело:Мінсоцполітики
Як відомо, пенсія за інвалідністю надається у випадках повної або часткової втрати працездатності. Незалежно від часу настання інвалідності.
Чи необхідний стаж для пенсії за інвалідністю
Для отримання пенсії за інвалідністю необхідно мати страховий стаж, тривалість якого залежить від віку та групи інвалідності. Вона може становити від 1 до 15 років, відповідно до законодавства, що діє з 1 жовтня 2011 року.
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Пенсія призначається незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність була отримана під час проходження строкової військової служби. У всіх інших випадках діють стандартні вимоги щодо страхового стажу для пенсії по інвалідністі:
- Для осіб з інвалідністю I та II груп: починаючи з 1 січня 2016 року, для призначення пенсії потрібно мати від 1 до 10 років страхового стажу. Ця вимога залежить від віку, в якому була встановлена інвалідність.
- Для осіб з інвалідністю III групи, а також для тих, хто отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника, з 1 січня 2016 року необхідно мати від 1 до 14 років страхового стажу. Тривалість страхового стажу визначається віком на момент встановлення інвалідності або смерті годувальника.