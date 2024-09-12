Чи необхідний стаж для пенсії за інвалідністю
Для отримання пенсії за інвалідністю необхідно мати страховий стаж, тривалість якого залежить від віку та групи інвалідності. Вона може становити від 1 до 15 років, відповідно до законодавства, що діє з 1 жовтня 2011 року.
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Пенсія призначається незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність була отримана під час проходження строкової військової служби. У всіх інших випадках діють стандартні вимоги щодо страхового стажу для пенсії по інвалідністі:
- Для осіб з інвалідністю I та II груп: починаючи з 1 січня 2016 року, для призначення пенсії потрібно мати від 1 до 10 років страхового стажу. Ця вимога залежить від віку, в якому була встановлена інвалідність.
- Для осіб з інвалідністю III групи, а також для тих, хто отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника, з 1 січня 2016 року необхідно мати від 1 до 14 років страхового стажу. Тривалість страхового стажу визначається віком на момент встановлення інвалідності або смерті годувальника.