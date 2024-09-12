Чи необхідний стаж для пенсії за інвалідністю

Для отримання пенсії за інвалідністю необхідно мати страховий стаж, тривалість якого залежить від віку та групи інвалідності. Вона може становити від 1 до 15 років, відповідно до законодавства, що діє з 1 жовтня 2011 року.

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Пенсія призначається незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність була отримана під час проходження строкової військової служби. У всіх інших випадках діють стандартні вимоги щодо страхового стажу для пенсії по інвалідністі: