Хто може вийти на пенсію цьогоріч

Кількість необхідного стажу визначається, відповідно до віку. До прикладу, аби піти на заслужений відпочинок у 60 років необхідно мати щонайменше 31 рік страхового стажу.

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Для іншого віку ці показники такі:

у 63 роки потрібно набути щонайменше 21 рік стажу;

у 65 років – мінімум 15 років стажу.

Чому краще виходити на пенсію пізніше

Пенсіонери, які отримують пенсію за віком, можуть розраховувати на збільшені виплати, якщо вони виходять на заслужений відпочинок пізніше. Відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" відстрочка впливає на суму так:

Основний розмір пенсії збільшується на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку (якщо відстрочення виходу на пенсію не перевищує термін 60 місяців;

за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку (якщо відстрочення виходу на пенсію не перевищує термін 60 місяців; на 0,75% – якщо термін перевищує 60 місяців.

Зверніть увагу! До уваги беруться лише повні місяці роботи.