На які товари та послуги є обмеження

Два основні пункти, яких торкнуться обмеження, стосуватимуться нерухомості та коштовних товарів.

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Йдеться про купівлю таких речей, як:

годинники,

ювелірні вироби зі срібла,

коштовне каміння,

монети,

марки.

Зверніть увагу! В НБУ встановили щомісячний ліміт на купівлю таких товарів – 100 тисяч гривень в еквіваленті. Водночас операції з агентами та менеджерами з нерухомістю за кордоном матимуть ліміт у розмірі 500 тисяч гривень в еквіваленті.

Як пояснюють, встановлені ліміти враховують потреби українців, що перебувають за межами України, зокрема ліміт на нерухомість у 500 тисяч гривень.

Обмеження задовольняють потреби 98% клієнтів банків, що здійснюють зазначені операції,

– повідомляє регулятор.

Водночас такі дії з боку НБУ можуть запобігти спробам обходити обмеження на відповідні операції та уникнути відпливу капіталу з України.