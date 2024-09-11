На які товари та послуги є обмеження
Два основні пункти, яких торкнуться обмеження, стосуватимуться нерухомості та коштовних товарів.
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Йдеться про купівлю таких речей, як:
- годинники,
- ювелірні вироби зі срібла,
- коштовне каміння,
- монети,
- марки.
Зверніть увагу! В НБУ встановили щомісячний ліміт на купівлю таких товарів – 100 тисяч гривень в еквіваленті. Водночас операції з агентами та менеджерами з нерухомістю за кордоном матимуть ліміт у розмірі 500 тисяч гривень в еквіваленті.
Як пояснюють, встановлені ліміти враховують потреби українців, що перебувають за межами України, зокрема ліміт на нерухомість у 500 тисяч гривень.
Обмеження задовольняють потреби 98% клієнтів банків, що здійснюють зазначені операції,
– повідомляє регулятор.
Водночас такі дії з боку НБУ можуть запобігти спробам обходити обмеження на відповідні операції та уникнути відпливу капіталу з України.