Необходим ли стаж для пенсии по инвалидности
Для получения пенсии по инвалидности необходимо иметь страховой стаж, продолжительность которого зависит от возраста и группы инвалидности. Она может составлять от 1 до 15 лет, в соответствии с законодательством, действующим с 1 октября 2011 года.
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Пенсия назначается независимо от страхового стажа, если инвалидность была получена во время прохождения срочной военной службы. Во всех остальных случаях действуют стандартные требования по страховому стажу для пенсии по инвалидности:
- Для лиц с инвалидностью I и II групп: начиная с 1 января 2016 года, для назначения пенсии нужно иметь от 1 до 10 лет страхового стажа. Это требование зависит от возраста, в котором была установлена инвалидность.
- Для лиц с инвалидностью III группы, а также для тех, кто получает пенсию в связи с потерей кормильца, с 1 января 2016 года необходимо иметь от 1 до 14 лет страхового стажа. Продолжительность страхового стажа определяется возрастом на момент установления инвалидности или смерти кормильца.