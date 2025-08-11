Українцям необхідно мати певний страховий стаж, щоб вийти на пенсію за віком. Якщо людина ніде не працювала, їй нарахують лише соціальну допомогу від держави.

Який стаж необхідний для пенсії?

Вийти на пенсію у 60 років у 2025 році українець може за наявності щонайменше 32 років страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Якщо стажу недостатньо, людина може пропрацювати до 63 років – тоді можна вийти на пенсію з мінімальним розміром стажу у 22 роки.

Щоб отримати пенсію за віком у 65 років, достатньо мати не менш як 15 років страхового стажу.

У разі якщо людина не має мінімального стажу 15 років або взагалі ніколи не працювала, то пенсію за віком їй не призначать. Натомість вона може розраховувати на соціальну допомогу від держави, але лише після досягнення 65 років.

Важливо! Підтвердити свій страховий стаж людина може за допомогою трудової книжки. Якщо вона відсутня чи не містить необхідних записів, тоді стаж встановлюють на підставі довідок з місця роботи людини, навчання чи архівних установ.

Яку соціальну допомогу платять у 2025 році?

Соціальну допомогу у 2025 році розраховують у розмірі, що складає різницю двох сум:

середньомісячного сукупного доходу сім'ї з розрахунку на одну людину за попередні пів року:

і прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що зараз становить 2 361 гривню.

При цьому розмір соціальної пенсії у 2025 році не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Він наразі складає 3 028 гривень.

Втім, соціальну допомогу перераховують кожні 6 місяців на підставі майнових змін пенсіонера та середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Варто знати! Для нарахування соціальної допомоги пенсіонеру після 65 років необхідно звернутися із заявою до органів соціального захисту за місцем проживання. Також потрібен паспорт, ідентифікаційний код, декларація про доходи за 6 місяців і довідка про відсутність стажу від ПФУ.