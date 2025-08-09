Як зараховується страховий стаж під час відпустки деяким працівникам?

Річ у тім, що деякі працівники мають право на додаткову відпустку, але без збереження заробітної плати відповідно до законодавства, передає 24 Канал.

Читайте також Як не втратити пенсію після переїзду до іншої області

Тут йдеться насамперед про тих працівників, які працюють у шкідливих чи важких умовах. Про професії, що підлягають стосовно цього, можна дізнатися у Списку виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими та важкими умовами праці, затвердженим постановою Кабміну.

Для таких працівників у страховий стаж входить:

Період виконання роботи зі шкідливими/важкими умовами, якщо людина у відповідних умовах не менш ніж половину тривалості робочого дня, який встановлений для робітників виробництва.

Час щорічних основних чи додаткових відпусток за роботу зі шкідливими й важкими умовами.

Період праці вагітних жінок, переведених на підставі висновку лікарів на легшу роботу, де не мають впливу несприятливих факторів.

Водночас за даними Центру правової допомоги Федерації профспілок України, період вже додаткової неоплачуваної відпустки таким працівникам не зараховується до страхового стажу роботи зі шкідливими умовами праці.

Нагадуємо! Працівники даних підприємств мають право вийти на пенсію раніше: для чоловіків це можливо за наявності від 20 років й 6 місяців до 25 років, а для жінок – за наявності страхового стажу від 15 років 6 місяців до 20 років.