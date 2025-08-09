Как засчитывается страховой стаж во время отпуска некоторым работникам?

Дело в том, что некоторые работники имеют право на дополнительный отпуск, но без сохранения заработной платы в соответствии с законодательством, передает 24 Канал.

Здесь речь идет прежде всего о тех работниках, которые работают во вредных или тяжелых условиях. О профессиях, подлежащих относительно этого, можно узнать в Списке производств, цехов, профессий и должностей с вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденным постановлением Кабмина.

Для таких работников в страховой стаж входит:

Период выполнения работы с вредными/тяжелыми условиями, если человек в соответствующих условиях не менее половины продолжительности рабочего дня, который установлен для рабочих производства.

Время ежегодных основных или дополнительных отпусков за работу с вредными и тяжёлыми условиями.

Период труда беременных женщин, переведенных на основании заключения врачей на более легкую работу, где не имеют влияния неблагоприятных факторов.

В то же время по данным Центра правовой помощи Федерации профсоюзов Украины, период уже дополнительного неоплачиваемого отпуска таким работникам не засчитывается в страховой стаж работы с вредными условиями труда.

Напоминаем! Работники данных предприятий имеют право выйти на пенсию раньше: для мужчин это возможно при наличии от 20 лет и 6 месяцев до 25 лет, а для женщин – при наличии страхового стажа от 15 лет 6 месяцев до 20 лет.